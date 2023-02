Ringier: Blick TV eröffnet eigenes Studio in Bern

Die Blick-Gruppe verfügt neu über ein Blick-TV-Studio im Medienzentrum des Bundeshauses, wie der Blick mitteilt. Damit sei man startklar für das aktuelle Wahljahr.

Das neue Studio Bern wurde in den letzten Monaten vom Blick TV-Technik-Team unter der Leitung von Beat Vontobel entwickelt, geplant und gebaut. Es biete Platz für drei Kameras und drei Studiogäste, heisst es. Die gesamte Technik sei aus der Regie im Blick TV Studio Zürich steuerbar. Künftig sollen Talks, Interviews und direkte Live-Schalten auch zum Bundeshausteam dort aufgezeichnet werden, wird auf Anfrage mitgeteilt. Der Einsatz des Studios sei längerfristig geplant.





Zur Premiere empfängt Christian Dorer, Chefredaktor Blick-Gruppe, am Donnerstagabend in seinem Talkformat «Hier fragt der Chef» die ehemalige Aussenministerin Micheline Calmy-Rey. Die frühere Bundesrätin war am Tag des Kriegsbeginns, am 24. Februar 2022, schon einmal zu Gast. In der aktuellen Sendung sprechen die beiden über ein Jahr Ukraine-Krieg.



Das traurige Jubiläum ist am Freitag auch Thema einer zwölfstündigen Sondersendung auf Blick TV. Ab 7 Uhr wird in verschiedenen Programmschwerpunkten das vergangene Kriegsjahr beleuchtet und mit Expertinnen und Experten die aktuelle Lage und weitere Entwicklungen eingeschätzt. (pd/wid)