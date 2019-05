Effingermedien: Brugger Medienhaus führt Newsroom ein

Die Effingermedien mit Sitz in Brugg führen Print und Online stärker zusammen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Stefan Haller wird per 1. Mai Chefredaktor der drei Print-Titel «General-Anzeiger», «Rundschau Süd» und «Rundschau Nord» sowie des Online-Portals «e-journal». Annabarbara Gysel wird stellvertretende Chefredaktorin. Geleitet wird die Gesamtredaktion von Annegret Ruoff, die Verkaufsleitung Verlag hat Martin Hunziker, bis anhin Anzeigenleiter der Effingermedien, inne. Die Gesamtleitung des Verlags übernimmt Cédric Kaiser, Geschäftsleiter der Effingermedien.

Bisher gab es für jeden Titel einen Chefredaktor. «Mit dem Abgang des Chefredaktors der ‹Rundschau Nord› und ‹Rundschau Süd› haben wir ein Newsroom-Modell eingeführt», so Kaiser auf Anfrage von persoenlich.com. «Als Folge davon wurden im Sinne einer Effizienzsteigerung die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten neu zugeteilt und optimiert.» Einen Stellenabbau gibt es laut Kaiser keinen. (pd/cbe)