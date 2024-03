Linth24: Bruno Hug lanciert Linth24 Magazin

Mit dem Linth24 Magazin lanciert Verleger Bruno Hug parallel zum Onlineportal Linth24 ein neues Printprodukt. Erscheinen soll es «themenbezogen», das Magazin sei «gratis und franko», wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Laut eigenen Angaben ist Linth24 in gut drei Jahren «zum meistgelesenen Medium im St. Galler Linthgebiet» geworden. Die Beiträge auf dem Portal würden gemäss Google Analytics jeden Monat von rund 100'000 Personen gelesen, die in derselben Zeit über 500'000 Onlineseiten öffnen (Page Impressions).

«Andererseits gibt es nach wie vor Leser, die gerne ein Printprodukt in den Händen halten», heisst es in der Mitteilung weiter. Deshalb gebe Linth24 zur Ergänzung des Onlineportals künftig themenbezogen auch gedruckte Magazine heraus. Darin sollen die online über längere Zeit beschriebenen Themen zusammengefasst werden. In den Magazinen sollen aber auch neue Themen aufgegriffen werden, die umgekehrt dann wieder auf Linth24 publiziert werden.

Premiere mit Rapperswil-Jona

Die Erstausgabe des Magazins beschäftigt sich mit Rapperswil-Jona. Sie wird diese Woche durch die Post in alle über 15'000 Haushaltungen der zweitgrössten Stadt im Kanton St. Gallen verteilt.

Das nächste Linth24 Magazin erscheint Ende August 2024 in einer Auflage von 38'000 Exemplaren mit dem Schwerpunktthema Kommunalwahlen im St. Galler Linthgebiet, wie es weiter heisst.

Linth24 ist eines der 22 in ihren Regionen selbstständig und auf eigene Rechnung agierenden Onlineportale im Verbund von Portal24. (pd/cbe)