Corona-Pandemie

Bund half Regionalpresse mit 25 Millionen

In der Covid-19-Pandemie griff der Bund der Regional- und Lokalpresse in Sachen Postzustellung unter die Arme. Im Jahr 2020 nahmen die Hilfe 162 Titel in Anspruch, im Jahr darauf 157.

Die Unterstützung der Regional- und Lokalpresse kam von Juni 2020 bis Dezember 2021 zur Anwendung. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)