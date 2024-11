SRF Comedy: Büssi spielt Blick-Kritik als Zitate zurück

Unesco

Jeden vierten Tag ein Journalist getötet

Mehr als die Hälfte kam in einem Land ums Leben, in dem ein bewaffneter Konflikt herrscht, zeigt ein Bericht.

Mehr als die Hälfte von ihnen kam in einem Land ums Leben, in dem ein bewaffneter Konflikt herrscht, heisst es in einem neuen Bericht der Uno-Kulturorganisation zu den letzten zwei Jahren.