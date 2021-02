Todesanzeige: BZ-Grossaktionär Erwin Reinhardt gestorben

Name bleibt

«Blick.ch» startet am 1. Juni 2021

Blick.ch lanciert das neue Online-Angebot in der Westschweiz am 1. Juni 2021. Der Name bleibt derselbe. Eine Umfrage zeigt, dass die Marke «Blick» in der Romandie bereits etabliert ist.