NZZ: Carola Ettenreich stösst zur Chefredaktion

Carola Ettenreich, seit 2011 bei der NZZ tätig, wird per 1. Mai zum Mitglied der Chefredaktion ernannt. Damit verantwortet sie in einer neu geschaffenen Funktion das Redaktionsmanagement (Leitung Operations), wie die NZZ-Gruppe in einer Mitteilung schreibt.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Ettenreich, bisher als Stabsmitarbeiterin der Chefredaktion mit den Schwerpunkten Controlling und Projekte tätig, alle operativen Belange der Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung». Damit wird sie seitens der Redaktion die zentrale Ansprechpartnerin für die Bereiche HR, Finanzen und Marketing zur Umsetzung von fachbereichsübergreifenden Vorhaben.

Vor der NZZ war Carola Ettenreich beim IT-Startup Wuala für die Bereiche Operations und Finance verantwortlich. Davor arbeitete sie in leitenden Positionen unter anderen bei BP Switzerland und Aldi Suisse. Ettenreich studierte Musik an der Hochschule für Musik Würzburg sowie Kultur- und Medienmanagement an der HFMT Hamburg. Sie absolvierte zudem Weiterbildungslehrgänge der HWZ in den Bereichen Controlling und Big Data Analysis. (pd/eh)