SRF: Casting bestätigt «Kulturplatz»-Hosts

Publiziert am 08.04.2026

Die bisherigen Stellvertretenden sind die neuen Hosts: SRF hat die Nachfolge von Eva Wannenmacher beim «Kulturplatz» geregelt und die Hoststellen fest besetzt. Brunner ist seit 2010 beim «Kulturplatz» tätig, Gadient seit 2022. Sie werden die Sendungen abwechselnd in Teilzeit übernehmen. Nina Mavis Brunner moderiert weiterhin die «Kulturzeit» auf 3sat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für die Besetzung der Hoststellen schrieb SRF intern und extern aus. Auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt SRF, dass auch Brunner und Gadient am Casting teilnehmen mussten – für alle Kandidatinnen und Kandidaten galt dasselbe Prozedere. «Im Casting und im Publikumstesting hat sich gezeigt, dass wir die Besten bereits vor der Kamera haben», wird Annette Scharnberg, Angebotsverantwortliche a. i. des multimedialen Teams «Kunst und Zeitfragen» bei SRF Kultur, in der Mitteilung zitiert.

Auf Anfrage von persoenlich.com erklärt Scharnberg zudem, dass ein Trio nie zur Diskussion stand: «Geplant waren von Beginn an zwei Personen, die abwechslungsweise als Hosts durch den ‹Kulturplatz› führen.» Und weiter: «Wir haben das Gesamtpensum erhöht, weil die beiden Hosts stärker in die redaktionelle Arbeit eingebunden werden.»

Der Entscheid, Wannenmacher nicht zu ersetzen, fiel 2025. «Angesichts der sich wandelnden Nutzungsgewohnheiten des Publikums richtet SRF auch den ‹Kulturplatz› stärker auf die digitale Nutzung auf Play SRF aus – in Ergänzung zur klassischen TV-Ausstrahlung am Mittwochabend auf SRF 1», erklärt Scharnberg weiter. Die Hosts sollen zudem vermehrt ausserhalb des Studios an Orte gehen, an denen Kultur entsteht und gelebt wird. (pd/cbe)