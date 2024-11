Energy Schweiz: Kevin Gander wird neuer CEO

Publiziert am 08.11.2024

Energy Schweiz erhält per 1. Dezember 2024 einen neuen CEO. Der 38-jährige Kevin Gander übernimmt die Position von Pascal Frei und wird gleichzeitig die Rolle des Chief Radio Officers ausüben, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Personal wurde um 10 Uhr persönlich informiert. Anwesend waren Verwaltungsratspräsident Patrick Vogt, Verwaltungsrat Alexander Theobald und der designierte CEO Gander.

Gander kommt von Gassmann Media in Biel, wo er als CEO und betriebswirtschaftlicher Leiter tätig war. Bei Gassmann Media verantwortete er unter anderem die Digitalisierungsstrategie und erzielte als Programmleiter bei Radio Canal 3 Steigerungen bei den Hörerzahlen. Der neue Energy-Chef verfügt über einen EMBA in Digital Transformation der FH Graubünden sowie einen Master MAS in Communication Management and Leadership der ZHAW.

Der bisherige CEO Pascal Frei muss das Unternehmen nach vier Jahren an der Spitze verlassen. Während seiner Amtszeit erweiterte Energy Schweiz das Portfolio um zwei weitere Sender in St. Gallen und Luzern. Auch der DAB+-Sender Vintage Radio wurde ausgebaut und zählt heute zu den zehn grössten Privatradios der Schweiz. Der 48-jährige Frei wird seinem Nachfolger bis Frühjahr 2025 beratend zur Verfügung stehen.

«Im Namen des gesamten Verwaltungsrates danke ich Pascal Frei für seine Führungsleistung und seinen persönlichen Einsatz und wünsche ihm für seine berufiche und private Zukunft viel Erfolg», wird Patrick Vogt, Präsident des Verwaltungsrats der Energy-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. «Pascal Frei hat die Führung 2020 in einer herausfordernden Zeit übernommen und Energy gut durch die Corona-Periode geführt.»

Der bisherige Radio Chief Officer Roger Spillmann hat gekündigt und wird ab Januar Leiter Commercial Publishing in der neuen Vermarktungsorganisation von 20 Minuten (persoenlich.com berichtete).

Energy ist laut eigenen Angaben mit täglich 654'000 Hörerinnen und Hörern das reichweitenstärkste Privatradio-Netzwerk der Schweiz. Das Unternehmen betreibt Standorte in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich. Zum Portfolio gehören neben den Radiosendern auch Events wie das Energy Air, die Energy Star Night und die Energy Live Sessions. (pd/cbe)