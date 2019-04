Chantal Desbiolles, Redaktionsleiterin der «BZ Langenthaler Tagblatt» sowie Leiterin des Ressorts Emmental, wird neue Chefin des Ressorts Kanton der «Berner Zeitung». Sie startet am 1. Juni, heisst es in einer Mitteilung von Tamedia. Desbiolles ersetzt bei der BZ Philippe Müller, der als Projektleiter in die Tamedia-Zentrale wechselt. «Wir freuen uns in Bern auf Chantal, ihr Know-how und ihre Tatkraft», wird Chefredaktor Simon Bärtschi zitiert.

Desbiolles ist in Zürich und im Berner Oberland aufgewachsen und hat in Fribourg Medien- und Kommunikationswissenschaften, Journalismus und Umweltwissenschaften studiert. Sie ist Absolventin der Journalistenschule MAZ. Vor ihrem Engagement in Langenthal und Burgdorf war Chantal Desbiolles Leiterin des Ressorts Kanton/Stadt bei der «Neuen Zuger Zeitung». (pd/cbe)