Die 46-jährige Alt-Nationalrätin Chantal Galladé wird ab diesem Freitag wieder wöchentlich eine Kolumne beim Zürcher Privatsender Radio 1 präsentieren. Sie gebe damit ein Comeback als Morgenkolumnistin, bereits bis 2015 war sie bei Radio 1 zu hören, heisst es in einer Mitteilung.







Chantal Galladé übernehme die Morgenkolumne jeweils am Freitag um 08:10 Uhr von der Tagesanzeiger-Journalistin Michèle Binswanger. «Wir bedanken uns bei Michèle Binswanger für ihr Engagement in den letzten vier Jahren, freuen uns aber auch, dass wir mit Chantal Galladé eine profilierte Frau verpflichten konnten, die gerade in gesellschaftspolitischen Themen viel bewegt hat in den letzten Jahren», lässt sich Radio 1-Chefredaktor Jan Vontobel zitieren.

Ihre erste neue Kolumne werde Chantal Galladé bereits am Freitag in der Morgenshow von Dani Wüthrich präsentieren. «Ich freue mich, dass ich nach der Pause wieder die Chance bekommen habe, bei Radio 1 meine Gedanken einem breiten Publikum näher zu bringen», wird die Winterthurerin zitiert. Sie ist aktuell Präsidentin der Kreisschulpflege Stadt-Töss in Winterthur und Mutter zweier Kinder.

Die Morgenkolumne ist seit dem Sendestart von Radio 1 vor 11 Jahren ein fixer Programmbestandteil. Sie wird von Montag bis Freitag um 08:10 Uhr ausgestrahlt und ist danach auch als Podcast nachhörbar. Neben Chantal Galladé bilden Stefan Barmettler (Chefredaktor «Handelszeitung»), Elmar Ledergerber (Alt-Stadtpräsident Zürich), Roger Schawinski (CEO Radio 1) und Matthias Ackeret (Chefredaktor persönlich) das Morgenkolumnen-Team. (pd/log)