Tamedia: Chefredaktor Patrick Feuz verlässt den Bund

Patrick Feuz, der Chefredaktor der Stadtberner Tageszeitung Bund, verlässt das Unternehmen. Er will eine neue berufliche Herausforderung annehmen.



Feuz wird das Medienunternehmen Tamedia, zu welchem der Bund gehört, nach fast 30 Jahren spätestens Ende Jahr 2021 verlassen, wie die Zeitung am Mittwoch mitteilte.



Der 54-jährige will sich nun seinen «schon länger gehegten» Wunsch erfüllen, beruflich noch einmal etwas Neues anzupacken, wie er in der Mitteilung zitiert wird. Das sei nun möglich, nachdem mit dem neuen Konzept für die Berichterstattung im Raum Bern sichergestellt sei, dass Bund und Berner Zeitung auch künftig Angebote mit eigenem Profil haben werden. Der Start der gemeinsame Lokalredaktion ist für Oktober geplant.



Das Zürcher Medienhaus Tamedia gab Anfang April bekannt, in Bern die Redaktionen von Berner Zeitung und Bund zusammenzulegen und voraussichtlich 20 Vollzeitstellen zu streichen. Feuz habe mit seiner langjährigen publizistischen und journalistischen Erfahrung sowie mit seinem breiten Wissen über die Stadt und den Kanton Bern wesentlich dazu beigetragen, die neue Redaktion für Bern konzeptionell und personell aufzugleisen, würdigt Co-Geschäftsführer von Tamedia, Marco Boselli, den Abgang.



Zudem habe er die Stadtberner Zeitung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt. Tamedia bedauere den Weggang sehr.



Patrick Feuz arbeitete gemäss Mitteilung ab 1993 für den Bund, anfangs im Ressort Bern, später für die Inlandredaktion, deren Leitung er 2002 übernahm. 2009 habe er die Leitung der Bundeshausredaktion von Bund und Tages-Anzeiger übernommen. Seit 2007 war er als stellvertretender Chefredaktor beim Bund tätig, seit 2015 als Chefredaktor.



Die Stelle an der Spitze des Bund wird gemäss Mitteilung neu besetzt. Darüber soll zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden. (sda/wid)