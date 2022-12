20 Minuten: Chief Revenue Officer Marc Challandes geht

von 20 Minuten

Marc Challandes, Chief Revenue Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von 20 Minuten, hat sich entschieden, das Unternehmen auf Ende März 2023 zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Dies heisst es in einer Mitteilung am Freitag.

Challandes übernahm im Sommer 2019 die neu geschaffene Position als Chief Revenue Officer von 20 Minuten. In seiner Funktion zeichnete er für die kommerzielle Leitung des Unternehmens 20 Minuten sowie den Ausbau verschiedener Werbeformate in Zusammenarbeit mit Goldbach verantwortlich. Er fungierte erfolgreich als Koordinator zwischen 20 Minuten und allen für das kommerzielle Angebot von 20 Minuten verantwortlichen Unternehmenseinheiten. Ausserdem trieb er die Weiterentwicklung der verwendeten Advertising-Technologie voran.

Insgesamt war Challandes rund zehn Jahre in verschiedenen Funktionen für die Unternehmen der heutigen TX Group tätig. So stieg er 2012 als Key Account Manager bei 20 Minuten ein und wurde später zum Leiter Mobile ernannt. Danach wechselte er als Head of Commercial Products & Technology zu Tamedia Advertising. Marc Challandes verfügt über einen Master of Advanced Studies ZFH in Digital Business.

«Ich bedaure, dass Marc Challandes sich entschieden hat, 20 Minuten zu verlassen. Er hat in den vergangenen Jahren viel bewegt und wird sein geschätztes Know-how bis zu seinem Austritt weiterhin einbringen. Für die Zukunft wünsche ich ihm viel Glück und Erfolg», Die Suche nach einer Nachfolge wurde eingeleitet. (pd/wid)