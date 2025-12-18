Journalist des Jahres: Christof Franzen holt sich den Titel

Publiziert am 18.12.2025

Christof Franzen ist «Journalist des Jahres 2025». Er setzte sich bei der Abstimmung vor Adrienne Fichter (Republik) und SonntagsBlick-Chefredaktor Reza Rafi durch. «Franzen lässt Menschen erzählen – auch dort, wo Misstrauen herrscht und Worte vorsichtig gewählt werden», wird Marcus Hebein, Chefredaktor des Branchenmagazin Schweizer Journalist:in, in einer Mitteilung zitiert. «Wenn man den Menschen zuhört, die Christof Franzen zu Wort kommen lässt, versteht man vieles von dem, was die Welt momentan bewegt, ein bisschen besser. Vielleicht sogar besser als durch eine lange Polit-Analyse der New York Times. Gerade mit solchen Arbeiten beweist SRF, was Service public leisten kann.»

Neben der Hauptkategorie wurde in 14 weiteren Kategorien abgestimmt:

Redaktion des Jahres: Echo der Zeit (SRF)

(SRF) Chefredaktion: Reza Rafi (SonntagsBlick)

(SonntagsBlick) Politik: Larissa Rhyn (Tages-Anzeiger)

(Tages-Anzeiger) Kolumne: Philipp Loser (Das Magazin)

(Das Magazin) Reporter: Adrienne Fichter (Republik)

(Republik) Wirtschaft: Lucia Theiler (SRF)

(SRF) Gesellschaft: Rafaela Roth (NZZ am Sonntag)

(NZZ am Sonntag) Recherche: Fabian Eberhard (SonntagsBlick)

(SonntagsBlick) Kultur: Nora Zukker (Tages-Anzeiger)

(Tages-Anzeiger) Lokal: Liliane Minor (Tages-Anzeiger)

(Tages-Anzeiger) Sport: Seraina Degen (SRF)

(SRF) Newcomer: Aylin Erol (Watson)

(Watson) Audio: Dominik Meier (SRF)

(SRF) Foto: Dominik Nahr (NZZ)

An der Online-Abstimmung beteiligten sich 1163 Personen, hauptsächlich Journalistinnen und Journalisten sowie Mitarbeitende aus der Medienbranche. Das ist laut Mitteilung der höchste Wert seit vielen Jahren. Zusätzlich gingen rund 700 Kommentare ein. Erstmals entschied bei der diesjährigen Wahl der Mittelwert der vergebenen Punkte über die Rangierung, nicht mehr deren Summe.

Die Redaktion der Schweizer Journalist:in kürte ausserdem Susanne Lebrument zur «Medienmanagerin des Jahres». Die Auszeichnung würdigt eine Medienmanagerin, die sich in einem schwierigen Umfeld mit grossem Einsatz für das Weiterbestehen ihres Familienunternehmens engagiert.

Die Preisverleihung findet am 16. März 2026 im Museum für Gestaltung in Zürich statt. Das E-Paper ist im Shop des Medienfachverlages Oberauer erhältlich. (pd/cbe)