Nach Bekanntwerden von Mobbing- und Sexismusvorwürfen auf der Magazin-Redaktion ist es am Mittwoch zu einem Treffen zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitenden gekommen.

Im voll besetzten Restaurant Werdino an der Werdstrasse in Zürich haben Geschäftsführer Andreas Schaffner und Mathias Müller von Blumencron, der interimistisch für den Bereich Publizistik & Produkt in der Geschäftsleitung von Tamedia sitzt, gesprochen. Die Aussprache wurde auch gestreamt. Wie zuverlässige Quellen gegenüber persoenlich.com sagten, sei im Wesentlichen wiederholt worden, was bereits im internen Mail vom Sonntag stand (persoenlich.com berichtete).

Im Anschluss sei eine «lebhafte und konstruktive» Diskussion gefolgt, Schaffner und Müller seien Rede und Antwort gestanden. Es sei um den konkreten Fall Roshani/Canonica gegangen, aber auch um Fragen, wie man intern Vertrauenspersonen kontaktieren könne. (cbe)