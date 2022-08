MAZ: Claudine Fleury wird Studienleiterin Video/TV

Claudine Fleury wird den VJ-Lehrgang leiten und die Gesamtverantwortung für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Video/TV/Bewegtbild der Abteilung Journalismus tragen. In dieser bedeutenden Funktion wird sie direkt der Direktorin unterstellt sein, schreibt das MAZ in einer Mitteilung. Sie folgt auf Bernd Merkel, der in Pension geht.

«Mit Claudine Fleury konnten wir diese wichtige Stelle perfekt besetzen. Als TV-Profi kennt sie das klassische, anspruchsvolle VJ-Handwerk der Schweizer Regionaljournalismus-Szene bestens und ist mit den Herausforderungen der Sender vertraut. Mit ihrer Haltung zum Qualitätsjournalismus und der Begeisterung, Wissen weiterzugeben, erfüllt sie die Anforderung in idealer Art und Weise», wird MAZ-Direktorin Martina Fehr in der Mitteilung zitiert.

Die 39-Jährige Fleury ist eine versierte Lokaljournalistin. 2008 startete sie ihre Laufbahn bei den Regionalsendern Kanal K und neo1. Ab 2009 arbeitete Fleury in verschiedenen Funktionen für den TV-Sender TeleBärn – zunächst als Videojournalistin, Moderatorin und Produzentin, ab 2021 als stellvertretende Chefredaktorin. Parallel engagierte sich Fleury von 2016 bis 2021 beim Solothurner Radio 32. Die Medienfrau ist zudem gelernte Sekundarlehrerin.

«Ich freue mich ausserordentlich darauf, meine Leidenschaft für Video und TV dem Nachwuchs weiterzugeben und die künftigen Videojournalistinnen und Videojournalisten in diesem so farbigen und spannenden Medium auszubilden», sagt Claudine Fleury zu ihrer neuen Aufgabe als Studienleiterin. (pd/wid)