Die Ostschweiz: Co-Chefredaktorin Odilia Hiller geht

Mit einem «Plädoyer für mehr Respekt und Sachlichkeit» hat sich Odilia Hiller, Co-Chefredaktorin der Publikation Die Ostschweiz, von den Leserinnen und Lesern verabschiedet. In ihrem Kommentar warnt sie vor den Folgen der pauschalen Medienkritik. «Die Erfahrung mit Die Ostschweiz hat mein Verständnis für die komplexe Medienlandschaft abermals vertieft und mich in meiner persönlichen und beruflichen Überzeugung bestärkt, wie wichtig qualitativ hochwertiger Journalismus ist», so Hiller zur Frage von persoenlich.com, weshalb sie bereits wieder den Hut nimmt. Die frühere stellvertretende Chefredaktorin des St. Galler Tagblatts stiess erst per 1. August 2023 zur Ostschweiz-Redaktion (persoenlich.com berichtete).

Nach diesem «intensiven Jahr» als Co-Chefredaktorin habe sie sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. «Ich freue mich, am 1. September 2024 meine neue Rolle als Kommunikationsverantwortliche für Tanz und Kunst Königsfelden (T&KK) anzutreten, wo ich künftig auch in die Geschäftsleitung eintreten werde», verrät Hiller auf Anfrage. Tanz und Kunst Königsfelden ist eine Aargauer Kulturinstitution mit Sitz in Baden. Die interdisziplinären Festivalproduktionen kommen jährlich in der historischen Klosterkirche Königsfelden zur Aufführung.

«Ein ganzjähriges Residenzprogramm für Kunstschaffende aus den Bereichen Tanz und Performance sowie eine neu gegründete Sommerakademie für Tänzer:innen zwischen Ausbildung und Berufseinstieg machen T&KK zur bedeutenden Plattform für grenzüberschreitende Tanzkunst auf höchstem Niveau», so Hiller weiter. «Die Position ermöglicht es mir, meine Leidenschaft für Bühne, Kunst und Kultur mit meiner Expertise in der Kommunikation zu verbinden.»

Die 48-jährige Hiller übernimmt ihren neuen Job in einem Teilzeitpensum. Dieses biete ihr die Flexibilität, «mich voll und ganz auf diese spannende Aufgabe zu konzentrieren und gleichzeitig meine Fähigkeiten in weiteren Projekten einzubringen». Sie sei offen für weitere Herausforderungen und freue sich darauf, ihre Erfahrungen aus der Medienbranche in verschiedenen Kontexten anzuwenden. «Die Kombination aus meiner langjährigen Erfahrung im Journalismus und meiner Expertise in der Kommunikation erlaubt es mir, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und weiterhin einen vielseitigen Beitrag in der Medien- und Kommunikationslandschaft zu leisten», so Hiller.