Berner Zeitung: Co-Leitung für neues Ressort Thun/Oberland

Samuel Günter und Michael Gurtner heisst das neue Führungsduo in Thun und Interlaken. Die beiden Journalisten übernehmen nach den Sommerferien die Co-Leitung im neu geschaffenen Ressort Thun/Oberland, wie Tamedia in einer Mitteilung schreibt. Dieses gehört neu zur Redaktion von BZ Berner Zeitung / Der Bund / Thuner Tagblatt / Berner Oberländer. Der Schritt erfolgt, nachdem Tamedia die Berner Oberland Medien AG vollständig übernommen hat (persoenlich.com berichtete).



Samuel Günter ist derzeit stellvertretender Redaktionsleiter des Berner Oberländers in Interlaken, zuvor war er unter anderem Chefredaktor der Jungfrau Zeitung sowie freier Mitarbeiter bei Radio BeO. Michael Gurtner ist seit 2017 stellvertretender Chefredaktor des Thuner Tagblatts, vorher war er mehrere Jahre als Redaktor für diese Zeitung tätig. Beide verfügen über langjährige Führungserfahrung und kennen den Raum Thun und das Berner Oberland bestens.



Stefan Geissbühler, Chefredaktor von Thuner Tagblatt und Berner Oberländer, wird neu schwerpunktmässig als Tagesleiter im Newsroom in Bern tätig sein. Alex Karlen, Stv. Chefredaktor beim Berner Oberländer, wird nach langer erfolgreicher Tätigkeit auf nächstes Jahr in Pension gehen. Er wird den neuen Ressortleitern beratend zur Seite stehen.



Die Berner Gesamtredaktion umfasst rund 90 Köpfe. Sie stellt für BZ Berner Zeitung, das Langenthaler Tagblatt, Den Bund sowie das Thuner Tagblatt und den Berner Oberländer redaktionelle Inhalte für alle digitalen Kanäle und die Zeitungen her. Mit dem Zusammenschluss werden Kräfte neu gebündelt, der Fokus liegt auf der kantonalen, regionalen und lokalen Berichterstattung.



Die Berner Gesamtredaktion plant zudem, ihren Fokus stärker auf rein digitale Geschichten in der Planung, Umsetzung und Ausspielung zu legen, ohne dabei Print zu vernachlässigen. Das Ziel besteht darin, den publizistischen Fussabdruck mit starken Recherchen und mit Geschichten, die einen hohen Nutzwert haben, zu stärken. Insbesondere die digitale Aufbereitung von Nachrichten aus Gemeinden wird künftig ein höheres Gewicht haben. Alle Aktivitäten sollen darauf abzielen, die Ziele in Bezug auf Reichweite, Abonnements und Zufriedenheit der Leserinnen und Leser zu erreichen.



Die neue Aufstellung ist Teil des Berner Modells. Chefredaktor der Berner Gesamtredaktion ist Simon Bärtschi, der die BZ führt sowie seit 2021 auch die Redaktion von BZ und Bund in Bern leitet. Chefredaktorin des Bund ist Isabelle Jacobi. Zur Chefredaktion gehören nebst Jacobi und Geissbühler auch Regula Fuchs (Kultur/Gesellschaft) sowie Wolf Röcken (Tagesleitungen). (pd/wid)