TX Group: Tamedia übernimmt Berner Oberland Medien ganz

Das Medienunternehmen Tamedia ist künftig zu 100 Prozent Eigentümerin der Berner Oberland Medien (BOM). G. Maurer, bislang genau wie Tamedia zu 50 Prozent Eigentümerin der BOM, hat ihre Anteile an Tamedia verkauft, wie es in einer Mitteilung heisst. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Bislang verantwortete Tamedia unter anderem die Vermarktung, das digitale Erlösmodell sowie Druck und Logistik der Regionalzeitungen Berner Oberländer und Thuner Tagblatt. Nun kommt die publizistische Verantwortung für die Regionalredaktion hinzu. Gleichzeitig sei durch den Verkauf der BOM «eine ideale Nachfolgeregelung gefunden worden», heisst es weiter.

«Der Verkauf der BOM an Tamedia war von langer Hand vorbereitet. Unserer Familie war besonders wichtig, dass die Regionalredaktion in eine gute Zukunft überführt wird. Tamedia, mit ihrer publizistischen Erfahrung in vielen Schweizer Regionen, war für uns als bisherige Partnerin die ideale Käuferin», wird Geschäftsführer Konrad Maurer zitiert.

«Der Berner Oberländer und das Thuner Tagblatt sind starke Marken, die in ihren Regionen verankert sind und für glaubwürdige Informationen stehen. Wir sind sehr froh, unseren Berner Medienverbund mit diesen Titeln weiter zu stärken», sagt Andreas Schaffner, CEO Tamedia, laut Mitteilung.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Entscheidung der Wettbewerbskommission und könnte spätestens im zweiten Quartal 2023 wirksam werden. (pd/wid)