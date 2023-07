Zürcher Oberland Medien: Daniel Sigel gibt die operative Leitung ab

Der Verwaltungsrat der Zürcher Oberland Medien hat entschieden, Veränderungen einzuleiten. In der strategischen mittel- bis langfristigen Sicht konnten die Ziele bis jetzt nicht erreicht werden, heisst es in einer Mitteilung. Um die Marktposition und die strategische Ausrichtung voranzubringen und die Transformation konsequenter umzusetzen, habe der Verwaltungsrat beschlossen, mit Ralph Brechlin einen neuen CEO zur Führung des Unternehmens einzusetzen.

Daniel Sigel, aktueller CEO der Zürcher Oberland Medien, und der Verwaltungsrat haben entschieden, getrennte Wege zu gehen, wie es weiter heisst. In zentralen Fragen der Umsetzung der Strategie sei man sich nicht mehr einig, wird der Schritt erklärt. Daniel Sigel gibt per sofort die operative Leitung ab. In den nächsten Wochen werde er Ralph Brechlin in der Einarbeitung unterstützen und ihm mit seinem Wissen beratend zur Seite stehen.

Ralph Brechlin war langjähriger CEO des Medienunternehmens Argus Data Insights. Er hat die Geschäftsfelder in der Schweiz erfolgreich ausgebaut. Zuletzt war Brechlin CEO von Asmiq, einer im Bereich Medien tätigen Konzerngesellschaft der Schweizerischen Post. Er verfügt über einen Master in Betriebswirtschaft und absolvierte ein Advanced Management Programm in Führung und Strategie.

Die Verwaltungsratspräsidentin Karin Lenzlinger dankt Sigel für seine gute Arbeit während der letzten zehn Jahre. «Unter seiner Leitung sind bezüglich Produkte, Digitalisierung und Arbeitsweise viele Änderungen erfolgt. Ihm ist es gelungen, Jahr für Jahr stets ausgeglichene Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Ohne sein grosses Engagement wäre dies nicht möglich gewesen. Wir wünschen ihm für seine berufliche wie auch persönliche Zukunft nur das Beste.»

Zu Ralph Brechlin sagt die Verwaltungsratspräsidentin: «Mit Ralph Brechlin gewinnen wir einen erfolgreichen CEO mit viel Erfahrung in Strategie- und Transformations-Prozessen.» Zudem bringe Brechlin langjährige operative Führungserfahrung und ein gutes Branchenwissen mit. Sie sei überzeugt, mit ihm die «optimale Persönlichkeit für die weitere Entwicklung der Zürcher Oberland Medien gefunden zu haben».