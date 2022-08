SwissMediaForum 2022: Das diesjährige Programm steht fest

Bereits zum elften Mal treffen sich rund 300 Meinungsführerinnen und -führer aus Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik am 14./15. September 2022 zum SwissMediaForum. Am Medienkongress im KKL Luzern treten «hochkarätige Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland auf», wie es in einer Mitteilung heisst.



Bundeskanzler Walter Thurnherr, in seinem Amt oberster Kommunikationsbeauftragter des Bundesrates, wird das SwissMediaForum 2022 mit einem Referat über die Schwierigkeit der politischen Kommunikation in der Schweiz eröffnen. ETH-Professor Markus Gross geht am Kongress der Frage nach, ob es sich beim Metaverse um das nächste grosse Ding oder bloss einen Hype handelt.



Der Chefökonom der Financial Times Martin Wolf wird live aus London zugeschaltet sein und im Economic Outlook über die wirtschaftliche Grosswetterlage sprechen: Krieg, Inflation, Energie – wie geht's weiter?



Die ukrainische Parlamentarierin und ehemalige Kommunikationschefin von Wolodimir Selenski, Yevheniia Kravchuk und die russische Journalistin der Oppositionszeitung «Nowaja Gaseta Europa»

Ekaterina Glikman sprechen über den Krieg in der Ukraine und die Rolle der Medien.



In einer Breakout-Session diskutieren Doris Kleck (CH Media), Lise Bailat (24heures), Lukas Hässig (Insideparadeplatz) und Rudolf Christen (ehemaliger Kommunikationschef von Bundesrat Johann

Schneider-Ammann) unter Leitung von Priscilla Imboden (Republik) über die Indiskretionen im Bundeshaus und den Umgang mit Nähe und Distanz zu den Behörden.



Die Jungen Journalist:innen Schweiz befassen sich in einer Breakout-Session damit, wie die Medienhäuser den journalistischen Nachwuchs fördern können. Unter Leitung von Präsidentin Simona Boscardin diskutieren Janosch Tröhler (früher bei Blick und SRF), Samuel Burgener (Walliser Bote) und Malta Fazzari (Ringier Axel Springer Schweiz). Auch der Verband Schweizer Medien organisiert eine Breakout-Session, wobei es um das Leistungsschutzrecht geht: «Fairplay und Fairpay – warum es für Techgiganten neue Spielregeln auf dem Schweizer Medienplatz braucht».



Die Schweizerin Judith Wittwer wird über ihre Erfahrungen als Chefredaktorin der Süddeutschen Zeitung und deren digitale Transformation sprechen. Seinen ersten Auftritt in der neuen Rolle

als Verlegerpräsident hat Andrea Masüger am SwissMediaForum.



In zwei Blöcken werden Innovationen und Trends aus der Medien- und Kommunikationsbranche aufgegriffen: So zum Beispiel der rätoromanische Übersetzungsdienst, der von RTR-Direktor Nicolas Pernet vorgestellt wird oder die Social-Strategie von 20 Minuten, über die Désirée Pomper, stv. Chefredaktorin, und Mattia Bütikofer, Leiter Social Media, sprechen.



Eine feste Institution im Programm des SwissMediaForum ist die Elefantenrunde mit den Chefs der grossen Medienhäuser: Felix Graf (NZZ), Gilles Marchand (SRG), Pietro Supino (TX Group), Marc Walder (Ringier) und Peter Wanner (CH Media). (pd/tim)