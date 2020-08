Peter Wanner: Das Engadin müsse wieder zum Hotspot werden

Serie zum Coronavirus

«Halleluja – ich bin wieder voll und ganz Journalist»

Folge 53: Am Samstag wird das TeleZüri-Aushängeschild Markus Gilli 65. Er sagt, auf was er sich nun freut.

Am Samstag wird das TeleZüri-Aushängeschild Markus Gilli 65 Jahre alt. In Folge 53 sagt der Chefredaktor von TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn, auf was er sich nun besonders freut. Ausserdem blickt er zurück auf die letzten Krisenwochen – und die Zürcher Jugendunruhen vor genau 40 Jahren.

von Matthias Ackeret