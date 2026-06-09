Schweiz heute: «Das könnte wirklich funktionieren»

Publiziert am 09.06.2026

Der Launch von «Schweiz heute» wurde breit wahrgenommen: Am Freitag nach dem Go-live verzeichneten die CH-Media-Portale 80 Prozent mehr Zugriffe als zuvor (persoenlich.com berichtete). Für Redaktionsleiter Christian Beck liegt der entscheidende Vorteil im Regionaljournalismus: «Was in Gemeinden und Kantonen passiert, entsteht vor Ort – das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Google und TikTok.»

Seit April gehört CH Media vollständig der Familie Wanner – «das hat dem Haus freie Hand gegeben», so Beck. Ackeret sieht darin ein «innovatives Zeichen». Und er erinnert an das viel diskutierte Interview von Ringier-CEO Marc Walder, der die Wanner-Medien im digitalen Überlebensrennen einst ausgeschlossen hatte. «Schweiz heute» lese sich fast wie eine Antwort darauf.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)