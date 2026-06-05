CH Media: Grosser Ansturm auf «Schweiz heute»

Grund war eine unerwartet hohe Anzahl von Zugriffen im Zuge der Einführung des neuen Abo+-Freipasses, der Abonnentinnen und Abonnenten Zugang zu 17 weiteren Tageszeitungen gibt. Die E-Papers waren deshalb am Freitagmorgen zeitweise nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. CH Media informierte die Abonnentinnen und Abonnenten per Mail über die Störung und teilte mit, man arbeite mit dem Technologiepartner mit Hochdruck an einer schnellen Lösung.

Auf Anfrage von persoenlich.com bestätigte CH Media das grosse Interesse: «Wir verzeichnen seit dem Start von ‹Schweiz heute› rund 80 Prozent mehr Zugriffe auf unseren Plattformen. Das riesige Interesse und die Neugier an unserem neuen Produkt freuen uns. Inzwischen ist das Problem behoben und die E-Paper laufen wieder stabil», teilte die Medienstelle am Freitagnachmittag mit.

«Schweiz heute» war am Donnerstagabend lanciert worden (persoenlich.com berichtete). SRF berichtete noch am gleichen Abend in «10 vor 10» über das neue Portal, am Freitagmorgen griffen auch die Radionachrichten das Thema auf.