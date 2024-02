NZZ: Das Medienhaus baut das Kunstangebot aus

Mit dem Abbilden des Kulturgeschehens in der Neuen Zürcher Zeitung, der NZZ am Sonntag sowie den Lifestyle-Titeln Z und NZZ Bellevue verfügt die NZZ über umfangreiche publizistische Kompetenzen im Thema Kunst. Sie arbeitet zudem regelmässig mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern zusammen, um exklusive Kunsteditionen anzubieten und die Tages- und Wochenzeitung in einzigartige Kunstausgaben zu verwandeln. Diese Kompetenzen sollen nun unter NZZ Kunst vernetzt und weiter ausgebaut werden, heisst es in einer Mitteilung. Kunstinteressierte sollen neben den bestehenden publizistischen Inhalten und Editionen einen sorgfältig kuratierten Zugang zur Kunstwelt mit zusätzlichen publizistischen Inhalten, Angeboten und Veranstaltungen erhalten.