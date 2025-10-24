Prix Média | Prix MultiMédia: Das sind die besten Arbeiten

Publiziert am 24.10.2025

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz haben am Freitag die Gewinner der Prix Média und Prix MultiMédia 2025 bekanntgegeben. Die Preise zeichnen herausragenden Wissenschaftsjournalismus aus und sind mit je 10'000 Franken dotiert.

Prix Média 2025

Katharina Bochsler, Wissenschaftsredakteurin bei Radio SRF, erhält den Prix Média für ihren Radiobeitrag «Heisse Konflikte: Die Wissenschaft des Friedens». Das Radiofeature behandelt die Friedensforschung, ein Thema, das laut Jury selten in den Medien präsent ist, wie es der Mitteilung heisst. Die Jury würdigte Bochslers reflektierte Herangehensweise und den Brückenschlag zwischen akademischem Diskurs und verständlicher Erzählung unter Einbezug verschiedener sozialwissenschaftlicher Perspektiven.

Prix MultiMédia 2025

Sebastian Broschinski (Umsetzung, Karten, Visualisierungen) sowie Christof Gertsch und Mikael Krogerus (Recherche) erhalten den Prix MultiMédia für ihre Reportage «Das erschöpfte Meer» in Das Magazin. Die Online-Reportage begleitet Forschende, die den Zustand der Ozeane mit verschiedenen Methoden untersuchen. Recherche, Text und visuelle Gestaltung verbinden sich zu einem Gesamtwerk, das wissenschaftliche Erkenntnisse durch Bilder, Karten und Visualisierungen vermittelt.

Prix Média Newcomer 2025

Balz Oertli setzte sich im Public Voting gegen Simon Maurer durch und erhält den mit 3000 Franken dotierten Prix Média Newcomer. Oertli deckte in seiner Recherche «Hierzulande darf Geld alles» die Transparenz der Politikfinanzierung in der Schweiz auf. Maurer porträtierte in seiner Serie die Zukunft der mRNA-Technologie und den Einfluss von Nobelpreisträgerin Katalin Karikó.

Die Prix Média, Prix MultiMédia und Prix Média Newcomer würdigen die Rolle der Journalistinnen und Journalisten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Die Preisverleihung findet am Freitag in Bern statt. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Klub für Wissenschaftsjournalismus und der European Federation for Science Journalism organisiert. (pd/cbe)