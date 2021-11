Mit rund 328'000 Community-Mitgliedern in acht Städten ist Ron Orp laut eignen Angaben «das urbanste Medium der Schweiz». Die insgesamt 22 Redaktorinnen und Redaktoren seien täglich unterwegs, «um inspirierende Inhalte für das Stadtleben zu finden und darüber zu berichten».

Neu ergänzen Yael Yimam, Aaron Jung und Nick Eichmann die Winterthurer Redaktion, wie es in einer Mitteilung heisst. In Basel ergänzt Lara Babbi die Redaktion, in Bern Mira Reinhardt, und das Team in Luzern wird von Joke Lustenberger bereichert. (pd/cbe)