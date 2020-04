SRF: David Karasek wird Südamerika-Korrespondent

Produzent und Redaktor David Karasek wird Anfang 2021 neuer Südamerika-Korrespondent für Radio SRF sowie SRF News und berichtet ab dem 1. Januar aus Südamerika. Er tritt die Nachfolge von Ueli Achermann an, der über 17 Jahre für SRF berichtete und demnächst in den Ruhestand geht, wie SRF mitteilt. «Wir freuen uns, mit David Karasek einen multimedialen Journalisten ins Feld schicken zu können, der mit dem südamerikanischen Subkontinent bestens vertraut ist», wird Fredy Gsteiger, stellvertretender Chefredaktor von Radio SRF, zitiert.

Karasek studierte in Bogotá an der Universität Javeriana Politologie mit dem Schwerpunkt Sozio-politische Prozesse in Lateinamerika und beendete sein Studium mit einer Masterarbeit über die lateinamerikanische Landguerilla. Von 2015 bis 2018 lebte und arbeitete Karasek als freier Journalist in Kolumbien und berichtete aus verschiedenen Ländern wie Ecuador, Venezuela oder Kuba für mehrere Medienunternehmen – unter anderem für SRF, die Neue Zürcher Zeitung und den Tages-Anzeiger. «Natürlich habe ich Angst, alles aufzugeben und mein angenehmes, sicheres Leben gegen die berufliche Ungewissheit einzutauschen», sagte Karasek 2015 zu persoenlich.com.

Vor seiner Zeit in Kolumbien war David Karasek bei Radio24, Radio1 und TeleZüri als Redaktor und Moderator tätig und schloss berufsbegleitend den Diplomstudiengang am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern ab. Seit 2018 arbeitet er wieder in der Schweiz als Produzent und Redaktor bei Radio SRF 4 News. Nun kehrt er Anfang 2021 nach Südamerika zurück und wird für Radio SRF und SRF News als Korrespondent im Einsatz stehen.

Ueli Achermann, der langjährige Berichterstatter in Lateinamerika, geht bereits im Sommer in den Ruhestand. Er wird aber dennoch bis Ende Jahr für die fortlaufende Berichterstattung aus Südamerika zu Verfügung stehen. (pd/cbe)