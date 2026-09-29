Wemf-Zahlen: «Der Blick ist die grosse Sensation»

Publiziert am 29.09.2026

Der gedruckte Blick legt um rund 17 Prozent zu und ist neu die meistgelesene Tageszeitung der Deutschschweiz (persoenlich.com berichtete). Christian Beck sagt, der Blick habe schon im Vorjahr zugelegt, es handle sich also um einen längeren Trend und nicht nur um einen Effekt des Endes der gedruckten 20 Minuten. Für Ackeret liegt der Erfolg vor allem an Chefredaktor Rolf Cavalli, der «die DNA der Zeitung kennt». «Boulevard ist einfach schärfer, schwarz-weiss und manchmal auch ungerecht», sagt Ackeret.

Bei den Magazinen verlieren neun Titel signifikant, darunter Coopzeitung und Migros-Magazin. Ackeret vermutet neben der Konkurrenz durch das Internet einen Spareffekt: «Sobald die Leute weniger im Portemonnaie haben, wird bei solchen kleinen Sachen gespart.» Für Beck ist zudem die Frage nach der Leserbindung die spannendste Auswertung: «Die Grössten sind am wenigsten beliebt.»

Zudem verraten die beiden ihre Good und Bad News der Woche. Unter anderem geht es um den Stellenabbau bei Ringier in Lausanne:

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)