SRF: Der «Kassensturz» wird 50

Gaza-Krieg

Mindestens 65 Medienvertreter getötet

Mindestens 65 Medienvertreter getötet

In den letzten Monaten sind so viele Journalisten ums Leben gekommen, wie in noch keinem «modernen Krieg».

In den letzten Monaten sind laut dem Internationalen Presse-Institut so viele Journalistinnen und Journalisten ums Leben gekommen, wie noch in keinem «modernen Krieg oder Konflikt in so kurzer Zeit getötet wurden».