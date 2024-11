Tsüritipp: Der Kulturnewsletter kommt zustande

Publiziert am 02.11.2024

Das am Montag gestartete Crowdfunding für den neuen Tsüritipp (persoenlich.com berichtete) hat das erste Ziel erreicht, teilt Tsüri.ch mit. Das Stadtmagazin baut damit seine Kulturberichterstattung aus und wird einen neuen Newsletter lancieren. «Wir haben schon viele Crowdfundings lanciert, aber so schnell haben wir so ein hohes Ziel noch nie erreicht», wird Chefredaktor Simon Jacoby in der Mitteilung zitiert.

Unterstützung fand die Aktion auch von diversen Personen aus dem Zürcher Kulturbereich: Kabarettistin Lisa Christ, Neumarkt Co-Direktorin Hayat Erdoğan, Filmemacher Samir, Musiker Pablo Nouvelle oder Schriftsteller*in Kim de l’Horizon supporten den Tsüritipp. «Zürich hat ein vielfältiges Kulturprogramm, das im Gespräch bleiben muss. Dafür brauchen wir Kulturjournalismus, der dieser Vielheit eine Stimme gibt. Daher unterstütze ich Tsüritipp», so Erdoğan in der Mitteilung.

Für Tsüri.ch zeigt der Erfolgt folgendes: Zürcherinnen und Zürcher sind über die von Tamedia beschlossene Einstellung des Züritpps besorgt und wollen eine vielfältige Kulturberichterstattung. Sie wollen redaktionelle Inhalte, Einordnung über den Zürcher Kulturplatz und wissen, was in der Stadt passiert.

Mit einer Teilzeitstelle werde der Züritipp nicht ersetzt, so die Verantwortlichen. Darum sammele Tsüri.ch weiter. «Das Crowdfunding ist weiterhin offen: Unser neues Ziel sind 50’000 Franken», so Co-Geschäftsleiterin Lara Blatter. Je mehr Geld die Community spendet, desto höher wird das Pensum der neuen Stelle. (pd/spo)