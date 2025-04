Radio Liechtenstein: Der Sender hat den Betrieb eingestellt

Hallo SRF!

«G&G» und UKW bewegen weiterhin die Gemüter

Eine Stunde lang nahm SRF-Direktorin Nathalie Wappler live am Radio Stellung zum beschlossenen Programmabbau.

Eine Stunde lang konnte sich am Donnerstagmorgen das SRF-Publikum via Radio zum beschlossenen Programmabbau äussern. Direktorin Nathalie Wappler sah sich in ihren Vorgehen bestätigt. Zur Begründung des «G&G»-Aus nannte sie einen bisher öffentlich betonten Aspekt.

von Nick Lüthi