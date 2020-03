CH Media: Der Start von PilatusToday wird vorgezogen

Das regionale Newsportal PilatusToday ist seit Mittwoch live – und ist somit eine Woche früher als geplant gestartet. «CH Media ist als privates Unternehmen nah am Markt und spürt diesen nicht nur, sondern handelt entsprechend. Wir können daher sehr schnell auf sich verändernde Umstände reagieren», wird Florian Wanner, Leiter Radio CH Media, in einer Mitteilung zitiert. «Durch unsere publizistische Arbeit erbringen wir unseren Beitrag zu einer möglichst guten Information der Bevölkerung, was gerade in der aktuellen Coronakrise wichtig ist», so Pascal Scherrer, Leiter TV Regional CH Media.

Durch PilatusToday werden laut Mitteilung die bereits bestehenden journalistischen Angebote von Radio Pilatus und Tele 1 um ein digitales Newsportal ergänzt. Nach der erfolgreichen Entwicklung von FM1Today in der Ostschweiz, sei die Expansion in die Zentralschweiz ein konsequenter Schritt in Richtung Digitalisierung. FM1Today erreichte im Februar 2020 laut NET-Metrix 500'000 Unique Clients und über zwei Millionen Visits.

PilatusToday wurde bereits im Oktober 2019 angekündigt (persoenlich.com berichtete). «Wir wollen für die Innerschweiz ein Newsportal schaffen, welches dem Qualitätsanspruch von CH Media entspricht», sagte damals Wanner in einem persoenlich.com-Interview.

Hinter dem neuen Newsportal stecke ein frisch rekrutiertes Team von mehr als zehn Redaktorinnen und Redaktoren, die Hand in Hand mit der trimedialen Zentralschweizer Regionalredaktion zusammenarbeite. Die Leitung des neuen Teams übernimmt Yanik Probst, wie es weiter heisst. Er berichtet in seiner Funktion an Matthias Oetterli, welcher die trimediale Redaktion in der Zentralschweiz leitet.

Das erweiterte Redaktionsteam kreiere und bereite aktuelle Inhalte trimedial auf und mache sie via PilatusToday den Zentralschweizerinnen und Zentralschweizern in Echtzeit zugänglich. «Das CH-Media-Erfolgsmodell FM1Today in der Ostschweiz zeigt, dass das Interesse an regionalen und lokalen News ungebrochen ist. Gerade junge und mobile Menschen wollen wissen, was in ihrer Region passiert», so Christian Ortner, Leiter Digital TV Regional und Radio.

PilatusToday ist via Desktop und App verfügbar. (pd/cbe)