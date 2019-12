In eigener Sache: Dezemberheft mit drei Sondernummern

In diesen Tagen ist die Dezemberausgabe von «persönlich» herausgekommen. Auf dem Titel ist Daniel Bloch, Chef von Camille Bloch und Ragussa-Hersteller, fotografiert in weihnächtlichem Ambiente vom bekannten Schweizer Fotografen Alberto Venzago.

Dem normalen Heft liegen drei «persönlich»-Sonderausgaben bei, was – gemäss Verleger Matthias Ackeret – «aussergewöhnlich und erfreulich» sei. Es handelt sich zum einen um das Heft «20 Jahre Edi.», bei welchem Kulturminister Alain Berset ein Vorwort beisteuert, die Sonderpublikation «Formel E», welche in Zusammenarbeit mit ABB und Serviceplan hergestellt wurde, sowie ein Sonderheft zum 50-Jahr-Jubiläum von Freddy Burger Managment. Laut Ackeret sei dies ein grosser Vertrauensbeweis in die «Marke persönlich», für den man dankbar sein müsse. (red)