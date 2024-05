«Die Medien sind unter Druck, und mich als Medienminister besorgt diese Entwicklung», sagte Bundesrat Albert Rösti am SwissMediaForum vom Freitag. Die Medienpolitik sei ein zentrales Thema für ihn – «es geht um nicht weniger als um den demokratischen Kern unseres Landes» (persoenlich.com berichtete).

Im Anschluss an seine Keynote wurde Rösti umringt von den Verlegern – bevor er individuelle Fragen von Medienschaffenden beantworten konnte. persoenlich.com sprach mit dem Bundesrat über seinen persönlichen Medienkonsum oder die SRG-Initiative «200 Franken sind genug». Rösti antwortete auch auf die Frage, was er in einer Blattkritik bei den Zeitungen bemängeln würde:

Das SwissMediaForum ging am Freitag nach zwei Kongresstagen zu Ende. Rund 300 Vertreterinnen und Vertreter der Medienbranche waren in Luzern dabei.