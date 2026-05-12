SwissMediaForum: «Die Elefantenrunde war gehässiger als letztes Jahr»

Publiziert am 12.05.2026

Letzte Woche fand das SwissMediaForum in Luzern statt. Die jährliche Branchenveranstaltung im KKL versammelte 330 Teilnehmende, darunter die CEOs der grossen Schweizer Medienhäuser. Im Mittelpunkt standen hochkarätige Auftritte – darunter WEF-Gründer Klaus Schwab, US-Journalistin Tamara Keith oder Sébastien Fanti, Anwalt der Opfer von Crans-Montana. Sein Auftritt sei besonders prägend gewesen, findet Redaktorin Sandra Porchet. Das eigentliche Highlight im Programm war die Elefantenrunde der Verlagschefs. Die Diskussion sei «gehässiger als letztes Jahr gewesen», stellt Matthias Ackeret in der Podcastfolge fest.

Im Vorfeld des Anlasses haben die Mitglieder des Verlegerverbands VSM eine Branchenvereinbarung angenommen. Porchet erklärt, warum dies nicht nur eine Good News ist. Und zum Schluss gibt es noch einen Hinweis auf eine Veranstaltung, die bewusst den Journalismus in einem positiven Licht zeigen will.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (spo)