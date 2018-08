Neue Zürcher Zeitung: Die Kommentarspalte kehrt zurück

Die NZZ passt das Format ihrer Leserdebatte an: Ab dem 2. August kehrt die Kommentarspalte nach einer eineinhalbjährigen Pause zurück, zumindest teilweise. Das teilt die NZZ-Social-Media-Redaktion am Mittwoch mit und begründet die Änderungen.

In den letzten eineinhalb Jahren konnten die Leserinnen und Leser zu Themen, die die Redaktion ausgewähl hatte, diskutieren. Den NZZ-Redakteuren gefiel diese Art der Debatte, die sich «mit dem Thema des Artikels und weit darüber hinaus» befasste. Die Social-Media-Redaktion habe aber festgestellt, dass die Leserdebatte nicht mehr so rege genutzt werde wie zu Beginn. Auch wünschten sich die Redakteure, dass die Leserdebatte wieder näher an ihre Berichtserstattung komme. Darum beschloss die Redaktion folgende Änderungen:

Täglich wählt die Redaktion bis zu fünf Artikel aus, unter denen die Kommentarspalte freigeschaltet ist. Eine Einstiegsfrage lanciert wie bis anhin die Debatte.

Je nach Thema gibt es eine separate Leserdebatte. Das Format ist das gleiche, wie es in den letzten eineinhalb Jahren existiert hat. Diese Artikel sind gekennzeichnet mit: «Diskutieren Sie mit».

Die Social-Media-Redaktion schliesst die Debatte in der Regeln nach zwei Tagen.

Die Leserinnen und Leser können die Kommentare erst sehen, wenn sie die Redaktion freigeschaltet hat. Beiträge, die gegen die Netiquette der NZZ verstossen, werden nicht veröffentlicht, teilt die Redaktion mit. (as)