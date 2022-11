SRF: Die Lichter im Studio 10 sind gelöscht

Am Sonntagabend um 19.30 Uhr war es so weit: Die Hauptausgabe der «Tagesschau» wurde zum letzten Mal aus dem alten Studio ausgestrahlt. Ab Montag wird die Sendung von der neuen Studiofläche im News- und Sportcenter produziert (persoenlich.com berichtete).

17 Jahre lang sei aus dem alten Studio gesendet worden, sagte «Tagesschau»-Moderator Michael Rauchenstein, bevor er einen Beitrag mit einem Rück- und Ausblick ankündigte:

Ganz Schluss war dann aber noch immer nicht: Auch die Spätausgabe am Sonntagabend kommt noch aus dem Studio 10.

«Und tschüss, adieu mitenand»

«10 vor 10» hatte die Dernière bereits am Freitagabend. Das Newsmagazin gibt es seit 32 Jahren. «In dieser Zeit haben wir Tausende Sendungen ausgestrahlt. Ein Grossteil davon kam aus diesem Studio. Und heute ist Schluss. Es ist die letzte Sendung von dieser Studiofläche», sagte Moderatorin Bigna Silberschmidt und moderierte einen Rückblick an, der zeigte, wie sich «10 vor 10» in den letzten Jahren veränderte:

Bigna Silberschmidt moderierte nicht nur die letzte «10 vor 10»-Sendung aus dem alten Studio, sie wird auch die erste Sendung aus dem neuen Studio präsentieren.

Die erste «Tagesschau»-Hauptausgabe moderiert am Montag Florian Inhauser. (cbe)