Publiziert am 02.09.2025

Die Schlacht um die UKW-Abstellung spitzt sich zu. In der kommenden Herbstsession wird der Nationalrat über die Verlängerung von UKW diskutieren, nachdem der Bundesrat bereits an den Abschaltplänen für 2026 festhält. Nach den massiven Hörerverlusten bei der SRG (persoenlich.com berichtete), hat nun auch der Verband Schweizer Lokalradios (VSP) seine Position geändert und fordert eine Beibehaltung von UKW.

Das Geschäft ist politisch umstritten: Während sich Links und Mitte-Links eher auf die SRG fokussieren und den UKW-Ausstieg befürworten, stellen sich die bürgerlichen Parteien mehrheitlich dagegen. Um mit dem Vorhaben durchzukommen, müssen sich aber eine Mehrheit der 200 Nationalrätinnen und Nationalräte gegen die UKW-Abschaltung stellen. Der VSP befürchtet, dass ein Reichweitenverlust wie bei den SRG-Programmen für die Privatsender «existentiell bedrohlich» wäre.

In einer gemeinsamen Aktion fordert der VSP die einzelnen Privatradios, Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu kontaktieren, um sie für ein gesprochenes Statement zu gewinnen, wie aus einem internen Dokument hervorgeht, das persoenlich.com vorliegt. (ma)