Mediapulse: SRF-Sender verlieren, Private profitieren

Jetzt liegen belastbare Zahlen schwarz auf weiss vor. Die SRG-Radiosender verloren durch die UKW-Abschaltung Ende 2024 markant an Hörerinnen und Hörern. Allein in der Deutschschweiz mussten alle SRG-Sender zusammen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode auf 331'570 tägliche Hörerinnen und Hörer verzichten und kamen neu auf ein Total von knapp 2,1 Millionen Personen (alle Zahlen von Montag bis Sonntag, Deutschschweiz, ab 15 Jahren). Demgegenüber gewannen die Schweizer Privatradios im gleichen Zeitraum 188'370 Hörende dazu. Dies zeigen die neuesten Halbjahreszahlen der Forschungsstelle Mediapulse.

Schon im Januar kolportierte der Tages-Anzeiger düstere Zahlen aus den ersten beiden Wochen des Jahres, verglich diese allerdings mit den Zahlen des zweiten Halbjahres 2024. Demnach hätten allein die deutschsprachigen Radiosender SRF 1, SRF 2 Kultur und SRF 3 pro Tag knapp eine halbe Million Hörerinnen und Hörer verloren (persoenlich.com berichtete). Im April veröffentlichte auch die SRG Zahlen aus dem ersten Quartal – diese waren ebenfalls rückläufig.

Nun ist klar: Alle SRG-Sender zusammen kamen im ersten Semester 2025 in der Deutschschweiz auf einen Marktanteil von knapp 53 Prozent, die Schweizer Privatsender auf 44 Prozent. Im ersten Halbjahr 2024 waren es bei der SRG noch knapp 58 Prozent, bei den Privaten 39 Prozent.

Ein Blick auf die SRF-Sender zeigt: Radio SRF 1 verlor im Vorjahresvergleich rund 233'000 Hörerinnen und Hörer – die Millionengrenze wurde mit nur noch 850'600 Hörenden nicht mehr geknackt. Auch SRF 3 verlor markant, ebenso SRF 2 Kultur mit einem signifikanten Rückgang. SRF 4 News hingegen gewann an Hörenden dazu:







Die Schweizer Radiolandschaft zeigt sich trotz der UKW-Abschaltung der SRG zu Jahresbeginn robust: Laut der neuesten Mediapulse-Erhebung für das erste Halbjahr 2025 erreichten die linearen Radioangebote täglich 5,2 Millionen Hörerinnen und Hörer – eine Tagesreichweite von 70 Prozent. Der leichte Rückgang um zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht laut einer Mitteilung dem langfristigen Trend und wurde durch die UKW-Abschaltung «weder beschleunigt noch gebremst», so Mediapulse.

Privatsender profitieren fast durchs Band

Was die Mediapulse-Zahlen auch zeigen: Die Schweizer Privatradios profitierten im ersten Halbjahr fast durchs Band von der UKW-Abschaltung der SRG-Sender. In den von persoenlich.com ausgewerteten Top 20 legten praktisch alle Sender an Reichweite zu. Es kam also zu einer Verschiebung.

An der Spitze bleiben unverändert Radio Pilatus vor Radio 24, beide Sender aus dem Hause CH Media. 240'570 tägliche Hörerinnen und Hörer erreichte der Zentralschweizer Sender Pilatus, ein Plus von über 14'000 Personen. Radio 24 erreichte 20'000 Personen mehr, sprich 237'380 Hörende. Stadtkonkurrent Energy Zürich legte zwar signifikant zu, um über 29'000 Personen auf neu 211'170 Hörerinnen und Hörer. Doch Radio Zürisee aus Rapperswil-Jona überholte links und verdrängte Energy Zürich vom Podest – 219'040 Hörende schalteten den Seesender täglich ein, ein Plus von fast 42'000 Personen.







Signifikant zugelegt hatten auch FM1, Vintage Radio, Radio Basilisk, Flashback FM, Radio Top und BeO. Signifikante Verluste gab es innerhalb der Top 20 keine.