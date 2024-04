Wemf / Migros: «Die Marke 20 Minuten leuchtet sehr stark»

Laut den am Dienstag publizierten Wemf-Zahlen erzielt 20 Minuten die grösste Reichweite auf nationaler Ebene. Auch zeigt sich, dass Leserinnen und Leser entweder online oder mit Print unterwegs sind aber selten hybrid. Woran das liegt, diskutieren Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret und Redaktorin Sandra Porchet. Auch sprechen sie darüber, dass die Marke Migros in den Brand-Rankings von ihrer Aura verliert.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify, Google Podcast und Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)