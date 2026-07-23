SRF: Die nächste Leitungsstufe ist besetzt

Im Juni hatte SRF das Leitungsteam um Direktor Roger Elsener kommuniziert, intern als F2-Ebene bezeichnet. Es ersetzte die bisherigen regionalen Geschäftsleitungen durch eine einheitliche Struktur mit zehn festen Rollen (persoenlich.com berichtete).

Die nun bekannt gewordenen Leitungspersonen bilden die Stufe darunter, intern F3 genannt: Sie führen die operativen Teams in den Angebotseinheiten und Abteilungen Information, Kultur/Gesellschaft & Wissen, Unterhaltung und Distribution. Eine externe Kommunikation dazu gab es nicht. persoenlich.com hat die Liste am Donnerstagabend auf Anfrage von SRF erhalten:

Information

Leiterin Content Steuerung: Senta Keller (heute Leiterin Formatentwicklung Information)

(heute Leiterin Formatentwicklung Information) Leiterin Fachressorts und Regionen: Raffaela Moresi (heute Leiterin Aktualität News Digital)

(heute Leiterin Aktualität News Digital) Leiter Hintergrund und Debatte: Christian Schürer (heute Leiter Hintergrund News Digital)

(heute Leiter Hintergrund News Digital) Leitung News: Daniela Püntener und Gregor Meier , Co-Leitung (heute Leiterin SRF 4 News bzw. Nachrichtenchef CR Video)

und , Co-Leitung (heute Leiterin SRF 4 News bzw. Nachrichtenchef CR Video) Leiterin Ressourcen und Kompetenzen: Isabelle Maissen (heute Teamleiterin SRF 4 News und Ausbildnerin HR)

(heute Teamleiterin SRF 4 News und Ausbildnerin HR) Leiter Support Information: Marc Scherrer (heute Leiter Postproduktion SRF Produktion)



Kultur / Gesellschaft & Wissen

Leiterin Gesellschaft: Judith Hardegger (heute Angebotsverantwortliche multimediales Team Religion & Philosophie)

(heute Angebotsverantwortliche multimediales Team Religion & Philosophie) Leiterin Kulturinhalte: Annette Scharnberg (heute Angebotsverantwortliche a. i. multimediales Team Kunst & Zeitfragen)

(heute Angebotsverantwortliche a. i. multimediales Team Kunst & Zeitfragen) Leiterin Musik Klassik & Jazz: Theresa Beyer (heute Angebotsverantwortliche multimediales Team Musik)

(heute Angebotsverantwortliche multimediales Team Musik) Leiterin Wissen & Bildung: Catrin Hofstetter (heute Team Coach multimediales Team Gesundheit)

Die Position Leitung Ressourcen & Kompetenzen ist in diesem Bereich noch nicht besetzt.



Unterhaltung

Leiterin Alltagsleben: Karen Ballmer (heute Leiterin Factual Entertainment)

(heute Leiterin Factual Entertainment) Leiter Show & Humor: Rolf Elsener (heute Leiter Show)

(heute Leiter Show) Leiterin Musik aktuell: Sarah Christen (heute Leiterin Jugend & Musik)

Auch hier ist die Position Leitung Ressourcen & Kompetenzen noch offen.



Distribution

Leiterin Angebotsplanung: Stephanie Röder (heute Projektleiterin Digitale Kanäle)

(heute Projektleiterin Digitale Kanäle) Leiter App, Web & Video: David Angehrn (heute Leiter Kanalmanagement)

(heute Leiter Kanalmanagement) Leiterin Archive: Vanessa Sautter (heute Co-Leiterin Recherche & Archive)

(heute Co-Leiterin Recherche & Archive) Leiter Audio: Robert Ruckstuhl (heute Leiter Kanäle Radio)

(heute Leiter Kanäle Radio) Leiterin Disposition Angebot: Claudia Malacarne (heute Co-Leiterin Disposition)

(heute Co-Leiterin Disposition) Leiter Kommunikation & Dialog: Raphael Amrein (vormals Co-Leiter Kommunikation)

(vormals Co-Leiter Kommunikation) Leiterin Markenführung & Design: Katrin Schmid (heute Leiterin Markenführung & Design)

(heute Leiterin Markenführung & Design) Leiterin Marketing: Claudia Zellerhoff (heute Leiterin Marketing)



Einheitlicher Prozess statt Einzelentscheide

Zur Frage, ob mit der Neubesetzung auch Stelleninhaber ihre bisherige Position verloren hätten, äussert sich SRF aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht zu Einzelpersonen. Zum Prozess selbst hält das Unternehmen fest: Die F3-Stellen seien im Rahmen von «Enavant SRG SSR» einheitlich und intern ausgeschrieben worden. Berufungen ohne Ausschreibung erfolgten dort, wo Stellen bereits heute mit einem ähnlichen Profil besetzt waren oder eine rasche Nachbesetzung nötig war. Wie die frei gewordenen oder neu zu besetzenden Positionen weiter ausgestaltet werden, will SRF in den kommenden Wochen kommunizieren.

Die Neustrukturierung ist Teil des Sparprogramms «Enavant SRG SSR», in dessen Rahmen die SRG bis 2029 rund 270 Millionen Franken respektive 900 Vollzeitstellen abbauen muss.