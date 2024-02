Late Night Switzerland: «Die Sendung hatte nichts Originelles»

Über Humor lässt sich trefflich streiten. So diskutieren Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich, und Nick Lüthi, Redaktor von persoenlich.com, in der neusten Folge des persoenlich.com Podcasts über die Premiere der SRF-Show «Late Night Switzerland». Am Sonntag feierte die Sendung Premiere, dies mit Medienminister Albert Rösti als Talkgast (persoenlich.com berichtete). Fast 300'000 Personen schalteten am späten Abend ein.

Die neuste Podcast-Folge wurde am Dienstagvormittag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Die nächste Folge des persoenlich.com Podcasts ist für den Dienstag, 20. Februar 2024, geplant. (red)