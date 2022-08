Tamedia: Die SonntagsZeitung ist teurer geworden

Wer am 7. August die SonntagsZeitung im Kiosk kauft, stutzt vor dem Bezahlen einen Augenblick: Für die Zeitung aus dem Hause Tamedia müssen die Leserinnen und Leser nun 40 Rappen mehr ausgeben als bis anhin. Die SonntagZeitung kostet im Einzelverkauf neu 6,40 Franken statt wie bisher 6 Franken.

Einen entsprechenden Hinweis darauf gibt es auf Seite zwei der Ausgabe. Durch die Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine habe sich die Herstellung von Papier «massiv verteuert», heisst es darin. Die steigenden Treibstoffpreise hätten die Kosten für die Logistik von der Papieranlieferung bis zur Verteilung an die Verkaufsstellen erhöht. «Leider kommen wir deshalb nicht darum herum, einen Teil dieser Mehrkosten durch eine Erhöhung des Verkaufspreises auch an Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, weiterzugeben», schreiben der Verlag und die Redaktion.

Das Verkaufspersonal sei über die Teuerung im Vorhinein nicht informiert worden, so die Verkäuferin in einem Zürcher Kiosk auf Anfrage von persoenlich.com. Sie habe den höheren Preis der SonntagsZeitung am Morgen selbst bemerkt. (mj)