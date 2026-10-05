Publiziert am 05.10.2026

Die sieben Autorinnen und Autoren der «Zytlupe» präsentieren ihre satirischen Wochenbetrachtungen künftig nicht nur vor dem Mikrofon, sondern auch vor der Kamera. Der Videopodcast ist auf Youtube, auf Play SRF und in der SRF News App abrufbar, wie SRF in einer Medienmitteilung schreibt.

Zum Ensemble gehören Lisa Catena, Simon Chen, Lisa Christ, Simon Enzler, Bänz Friedli, Renato Kaiser und Jovana Nikic. Sie kommen aus Kabarett, Spoken Word und Comedy.

Der neue Videopodcast ist jeweils ab Freitag, 17 Uhr, verfügbar. Auf Radio SRF 1 läuft die «Zytlupe» weiterhin am Samstag um 13 Uhr, die Wiederholung folgt am Sonntag um 23 Uhr. SRF begründet den Schritt damit, dass man «neue Zugänge zu einem langjährigen Satireangebot» ermögliche.

Die «Zytlupe» ist nicht die erste Radiosendung, die SRF neu filmt. Auch das «Tagesgespräch» ist neuerdings einmal pro Woche im Bild zu sehen. Schon länger sind die Talksendungen «Focus» nud «Persönlich» auch im Bild zu sehen. (pd/nil)