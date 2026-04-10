Publiziert am 10.04.2026

Die siebenköpfige Fachjury aus verschiedenen Schweizer Medienhäusern hat sich mit den 201 eingereichten Arbeiten auseinandergesetzt. Folgende sind für den Hauptpreis nominiert:

Sandro Büchler , «Umweltskandal am Bodensee» (St. Galler Tagblatt)

, «Umweltskandal am Bodensee» (St. Galler Tagblatt) Tina Berg, Emmanuel K. Dogbevi und Hans Ariëns , «Die Schweizer Klimastrategie scheitert» (Beobachter)

, «Die Schweizer Klimastrategie scheitert» (Beobachter) Tuğba Ayaz , «Eine Sprache für den Schmerz» (Republik)

, «Eine Sprache für den Schmerz» (Republik) Jennifer Steiner und Adrienne Fichter , «Warum Palantir zum Risiko für die Schweiz wird» (Republik)

, «Warum Palantir zum Risiko für die Schweiz wird» (Republik) Andreas Babst , «Die Fänger im Bambus» (NZZ)

, «Die Fänger im Bambus» (NZZ) Karin Wenger , «Weg vom Schuss» (Annabelle)

, «Weg vom Schuss» (Annabelle) Sascha Britsko und Oliver Zihlmann , «Ich habe sie gelobt, weil sie so einen guten Arsch hatte» (Das Magazin)

, «Ich habe sie gelobt, weil sie so einen guten Arsch hatte» (Das Magazin) Janique Weder und Florian Schoop , «Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen: Einkaufstouristen rebellieren gegen die hohen Preise in der Schweiz. Sind sie Helden – oder Landesverräter?» (NZZ)

, «Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen: Einkaufstouristen rebellieren gegen die hohen Preise in der Schweiz. Sind sie Helden – oder Landesverräter?» (NZZ) Samuel Ryter, «Kronen-Recherche: Das Geisterhaus im Alpstein» (Appenzeller Zeitung)

Drei dieser Arbeiten werden mit dem Zürcher Journalistenpreis von je 10'000 Franken ausgezeichnet.

Für den mit 5000 Franken dotierten Newcomer-Preis hat die Jury drei Texte nominiert:

Hanna Hubacher , «Viele stimmen unter starken Schmerzen zu – die Schweiz zieht Geflüchteten die Zähne» (Watson)

, «Viele stimmen unter starken Schmerzen zu – die Schweiz zieht Geflüchteten die Zähne» (Watson) Nino Preuss , «Maxim haut ab» (Das Magazin)

, «Maxim haut ab» (Das Magazin) Konstantin Kreibich, «Sie belogen die Ermittler – er wurde Multimilliardär» (Zentralplus)

Eine der drei Arbeiten wird mit dem Newcomer-Preis ausgezeichnet.

Die Preisverleihung findet am 12. Mai 2026 im Zürcher «Kaufleuten» statt. Durch das Programm führen Stiftungsratspräsidentin Nina Jecker und Jurymitglied Larissa Rhyn. Die Gastrede hält Ethik-Professor Peter G. Kirchschläger zum Thema «KI – Ende oder Neuanfang menschlicher Arbeit? Eine ethische Betrachtung». (pd/cbe)