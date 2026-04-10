10.04.2026

Zürcher Journalistenpreis

Diese Arbeiten stehen auf der Shortlist

Neun Arbeiten sind für den Hauptpreis nominiert, drei weitere für den Newcomer-Preis. Insgesamt wurden 201 Texte eingereicht.
Publiziert am 10.04.2026

Die siebenköpfige Fachjury aus verschiedenen Schweizer Medienhäusern hat sich mit den 201 eingereichten Arbeiten auseinandergesetzt. Folgende sind für den Hauptpreis nominiert:

  • Sandro Büchler, «Umweltskandal am Bodensee» (St. Galler Tagblatt)
  • Tina Berg, Emmanuel K. Dogbevi und Hans Ariëns, «Die Schweizer Klimastrategie scheitert» (Beobachter)
  • Tuğba Ayaz, «Eine Sprache für den Schmerz» (Republik)
  • Jennifer Steiner und Adrienne Fichter, «Warum Palantir zum Risiko für die Schweiz wird» (Republik)
  • Andreas Babst, «Die Fänger im Bambus» (NZZ)
  • Karin Wenger, «Weg vom Schuss» (Annabelle)
  • Sascha Britsko und Oliver Zihlmann, «Ich habe sie gelobt, weil sie so einen guten Arsch hatte» (Das Magazin)
  • Janique Weder und Florian Schoop, «Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen: Einkaufstouristen rebellieren gegen die hohen Preise in der Schweiz. Sind sie Helden – oder Landesverräter?» (NZZ)
  • Samuel Ryter, «Kronen-Recherche: Das Geisterhaus im Alpstein» (Appenzeller Zeitung)

Drei dieser Arbeiten werden mit dem Zürcher Journalistenpreis von je 10'000 Franken ausgezeichnet.

Für den mit 5000 Franken dotierten Newcomer-Preis hat die Jury drei Texte nominiert:

  • Hanna Hubacher, «Viele stimmen unter starken Schmerzen zu – die Schweiz zieht Geflüchteten die Zähne» (Watson)
  • Nino Preuss, «Maxim haut ab» (Das Magazin)
  • Konstantin Kreibich, «Sie belogen die Ermittler – er wurde Multimilliardär» (Zentralplus)

Eine der drei Arbeiten wird mit dem Newcomer-Preis ausgezeichnet.

Die Preisverleihung findet am 12. Mai 2026 im Zürcher «Kaufleuten» statt. Durch das Programm führen Stiftungsratspräsidentin Nina Jecker und Jurymitglied Larissa Rhyn. Die Gastrede hält Ethik-Professor Peter G. Kirchschläger zum Thema «KI – Ende oder Neuanfang menschlicher Arbeit? Eine ethische Betrachtung». (pd/cbe)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören