Am Dienstag ging in Zürich die jährliche Lokalmedientagung der VSM-Eventreihe über die Bühne. In seiner Eröffnungsrede gab Stefan Wabel, Geschäftsführer Verlegerverband Schweizer Medien (VSM), einen Überblick zu aktuellen medienpolitischen Themen. Im Fokus stand dabei das Leistungsschutzrecht, welches eine faire Vergütung der globalen Techplattformen an die Schweizer Verlage sicherstellen soll und so den Journalismus nachhaltig stärkt. Er appellierte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich aktiv in der Vernehmlassung einzubringen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Caroline Thoma, Senior Consultant für Digitalisierung, Ulla Autenrieth, Dozentin und Forschungsleiterin am IMP, Dario Wellinger, Dozent und Projektleiter am ZVM, Kerstin Tichy, Product Manager Media Database Wemf, sowie Meinolf Ellers, Strategic Business Development DPA und Mit-Initiator Drive, gaben mit ihren Keynotes Einblick in die Möglichkeiten von Marketing-Automation, digitaler Transformation und den Einsatz von KI zur Entwicklung des Lokaljournalismus.

Maurice Thiriet, Geschäftsführer Watson, und Markus Prazeller, Rechtskonsulent des Verlegerverbandes und Partner der Medienrechtskanzlei Wagner Prazeller Hug, rundeten mit ihren Insights zur Erreichbarkeit der jungen Leserschaft und zur Haftung gegenüber Leserkommentaren auf digitalen Plattformen das Programm ab. (pd/cbe)