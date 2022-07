Tamedia erweitert die sprach- und titelübergreifenden «All Access»-Abos: Schon seit vergangenen November können Nutzerinnen und Nutzer mit dem «All Access»-Abo unlimitiert auf sämtliche Online-Inhalte aller zwölf Tageszeitungen zugreifen (persoenlich.com berichtete). Nun stehen ihnen mit dem neuen «All Access Premium»-Abo zusätzlich alle E-Paper-Ausgaben der zwölf Titel* zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heisst, die persoenlich.com exklusiv vorliegt.

«Mit dem neuen Abo-Typ ist nun endlich der Zugriff auf alle zwölf täglichen E-Paper-Ausgaben via Web und E-Paper-Apps möglich», wird Tamedias Chief Revenue Officer Marc Isler in der Mitteilung zitiert. «Für mich ist das neue Abo vergleichbar mit einer klassischen Zeitungsauslage in einer Kaffeebar, einem Hotel oder einem Kiosk. Für nur 39 Franken pro Monat erhält ein Haushalt Zugriff auf eine schweizweite Presseschau», so Isler weiter. Natürlich gebe es zusätzlich ein Firmenangebot für mehrere Accounts.

Die Neuerung sei auf «vielfachen Kundenwunsch» eingeführt worden, so Isler. Mit dem titelübergreifenden E-Paper-Zugang trage man dem Bedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer Rechnung, mit nur einem Zugang einen digitalen Blick in alle Tamedia-Zeitungen der Schweiz werfen zu können. Das könne man nun von jedem Ort der Welt aus machen, heisst es von Verlagsseite.

So liessen sich beispielsweise bei unterschiedlichem Wohn- und Arbeitsort zwei verschiedene Zeitungen mit einem Abo lesen. «Die Schweiz ist ein kleines Land: Je nach Lebenssituation interessieren sich Nutzerinnen und Nutzer aus Bern durchaus für das Geschehen in Basel oder Lausanne – und umgekehrt. Mit Zugang zu allen digitalen E-Papers behält man einfach fast die ganze Schweiz im Blick», so Isler weiter. (pd/tim)

*Dazu gehören die Basler Zeitung, Berner Zeitung und ihre Regionalausgaben, Der Bund, Tages-Anzeiger, die Zürcher Regionalzeitungen, die Tageszeitungen 24 heures und Tribune de Genève in der Westschweiz sowie Das Magazin.