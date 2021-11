Ab sofort biete Tamedia mit dem neuen All-Access-Abo laut eigenen Angaben als «erstes Medienhaus der Schweiz» ein titel- und sprachübergreifendes Abo für digitale News an, wie es in einer Mitteilung heisst. Für 25 Franken pro Monat würden die Nutzerinnen und Nutzer einen unlimitierten Zugang zu sämtlichen Online-Inhalten aller zwölf Tageszeitungen von Tamedia erhalten. Dazu gehören: die Basler Zeitung, BZ Berner Zeitung und ihre Regionalausgaben, Der Bund, Tages-Anzeiger, die Zürcher Regionalzeitungen sowie die Tageszeitungen 24 heures und Tribune de Genève in der Westschweiz.

Marc Isler, Chief Revenue Officer von Tamedia, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Das neue All-Access-Abo wurde aufgrund zahlreicher Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern entwickelt. Dahinter steht die regelmässige Nutzung mehrerer unserer Medienmarken für die lokale und regionale journalistische Berichterstattung, sei es beispielsweise bei einem unterschiedlichen Wohn- und Arbeitskanton oder beim Interesse an verschiedenen Sportvereinen. Wir freuen uns sehr, diesem Kundenwunsch nun mit einem preislich attraktiven Angebot nachzukommen.»

Im Rahmen der digitalen Wachstumsstrategie baue Tamedia ihr klassisches digitales Abo-Portfolio um neue Angebote für spezifische Kundengruppen aus, wie es weiter heisst. Nebst dem All-Access-Abo gibt es zudem bereits das Youth- und Familiy-Abo (persoenlich.com berichtete). Mit dem Youth-Abo würden junge Leserinnen und Leser bis zu ihrem 25. Geburtstag einen vergünstigten digitalen Zugang zu einer Tamedia-Zeitung ihrer Wahl erhalten. Mit dem Family-Abo bietet Tamedia Familien und Wohngemeinschaften die Möglichkeit, mehrere Accounts in einem Abo zu nutzen und diese nach den eigenen Interessen individuell einzurichten. (pd/tim)