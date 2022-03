SRF: Dominik Meier verlässt die «Rundschau»

«Ich bin das News-Fieber einfach nicht losgeworden», sagt Dominik Meier. Deshalb habe er entschieden, im Sommer 2022 von der «Rundschau» in die Bundeshaus-Redaktion von Radio SRF zu wechseln. «Nach fast drei Jahren bei der ‹Rundschau› habe ich gespürt: Im Herzen bin ich ein Newsjournalist geblieben. Ich möchte wieder über das politische Tagesgeschehen berichten und eigenständig recherchieren können», wird der 43-Jährige in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.

«Bei der ‹Rundschau› durfte ich mit einem grossartigen Team an für unser Land wichtigen Recherchen zum Beispiel über die Crypto AG oder die Ruag AG mitwirken und ein sehr grosses Publikum durch die Pandemie begleiten – was für ein Privileg», so Meier. Der Entscheid zum Abschied sei ihm nicht leichtgefallen, doch die Vorfreude auf die Arbeit im Bundeshaus-Team sei gross.

Mario Poletti, Leiter der «Rundschau», bedauert den Entscheid. «Dominik Meier hat die letzten Jahre der ‹Rundschau› entscheidend mitgeprägt, für seinen Herzblut-Einsatz danke ich ihm sehr. Jetzt freue ich mich für das SRF-Radiopublikum und für ihn, weil er seine Leidenschaft im News-Tagesgeschäft wieder voll ausleben kann.»

Vor der «Rundschau» arbeitete Dominik Meier bereits elf Jahre für Radio SRF, zunächst als Regionalredaktor, später in der Inlandredaktion und zuletzt als Bundeshaus-Korrespondent sowie Moderator und Teamleiter der «Samstagsrundschau». Der Solothurner studierte Zeitgeschichte, Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Fribourg.

Die Nachfolge von Dominik Meier bei der «Rundschau» ist noch nicht bestimmt. (pd/cbe)